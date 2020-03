Bon plan Cdiscount : Enceinte LG Bluetooth à un prix imbattable

Une enceinte connectée et agréable à utiliser

La voix vous guidera

C'est le site bordelais Cdiscount qui s'occupe de cette remise des plus appréciables. Vous pouvez bien évidemment choisir de régler le montant demandé en quatre fois. Comptez alors 17,93€ au moment de l'achat puis 17,91€ par mensualité. La livraison à domicile est facturée à partir de 6,99€ mais si vous décidez d'activer votre essai gratuit à Cdiscount à volonté (puis 29€ la première année), vous recevrez le colis sous un jour ouvré et sans frais supplémentaires. Enfin, terminons en précisant qu'une garantie casse + vol est disponible contre 9,99€ pour un an et 12,99€ pour deux ans. L'enceinte fabriquée par LG se connectera à n'importe quel appareil (smartphone, tablette, ordinateur, téléviseur...) en passant par le Bluetooth. Le son délivré par ce modèle sera en haute résolution et vos morceaux favoris seront plus détaillés que jamais. La restitution sonore est pratiquement parfaite. Aucune distorsion ne se laissera entendre et les voix resteront claires dans n'importe quelle circonstance. Mais cet exemplaire cache bien d'autres surprises.Ainsi, cette enceinte conçue par LG est également compatible avec Google Assistant. Grâce à votre voix, vous aurez la possibilité de demander des informations comme la météo, les actualités et même des recettes de cuisine. L'assistant personnel de Google vous permettra aussi d'organiser votre calendrier et de paramétrer des alertes. Enfin, cerise sur le gâteau, les commandes vocales pourront contrôler à distance les lampes, thermostats, prises intelligentes, caméras et autres appareils compatibles.Cette enceinte fait bien plus que diffuser de la musique. C'est un outil qui saura se rendre utile au quotidien. Avec son prix abordable et ses nombreuses fonctionnalités, ce modèle a vraiment tout pour plaire.