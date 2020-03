Offre choc Darty : Pack Huawei P30 + Huawei Band 3 Pro à un prix imbattable

Le pack ultime pour rester connecter

Il va y avoir du sport

Nous sommes allés chez Darty pour dénicher cette réduction absolument imbattable. Vous pouvez choisir de régler le montant en trois ou quatre fois selon vos préférences. La livraison à domicile est bien évidemment offerte, tout comme le retrait en magasin. Vous aurez même 15 jours pour changer d'avis sur les produits de ce bundle ne vous conviennent pas. Pensez aussi à souscrire à l'essai gratuit de 30 jours à Darty+ (puis 49€/an) afin de profiter de plusieurs avantages. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.Ce pack renferme un smartphone Huawei P30 et nous allons vous présenter brièvement ses caractéristiques. Il embarque un écran OLED 6,1 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels, un processeur Kirin 680, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Un triple appareil photo 40 mégapixels + 8 mégapixels télé-objectif + 16 mégapixels ultra grand-angle est positionné à l'arrière. Un autre de 40 mégapixels est placé en frontal pour les selfies. La batterie 3650 mAh peut tenir plus de deux jours. Enfin, notons la présence d'une prise jack 3,5 mm et de l'étanchéité IP 53. Bref, ce modèle est à la fois performant, endurant et très impressionnant en photo.Enfin, évoquons le cas du bracelet connecté Huawei Band 3 Pro. Il arbore un écran AMOLED 0,95 pouce avec un rendu coloré du plus bel effet. Cet exemplaire intègre aussi un GPS, un cardiofréquencemètre ou encore un accéléromètre. Vous pourrez également le synchroniser avec les services Huawei Health. Pour ce qui est de l'autonomie, comptez sur 3 jours d'utilisation avant de devoir le recharger. Cette version brille particulièrement pour son ergonomie et ses nombreuses fonctionnalités embarquées.Avec ce pack Huawei, vous aurez tout ce qu'il faut pour suivre vos activités du quotidien. Vous trouverez difficilement mieux à un tel prix, alors foncez avant que les stocks ne soient totalement épuisés.