Manette Xbox One Microsoft sans fil à moins de 45€ grâce à la Fnac !

La promotion en question a été mise en ligne par la Fnac. Ce tarif préférentiel est valable jusqu'au 23 février 2020 dans la limite des pièces disponibles. La livraison à domicile est assurée gratuitement, tout comme le retrait en magasin. Vous pouvez également activer votre essai de 30 jours à Fnac+ (puis 49€/an) pour recevoir la commande chez vous sous un jour ouvré. Vous aurez également accès à d'autres avantages sur le site de l'enseigne française.Passons maintenant à cette fameuse manette Xbox One . En plus d'être utilisable sur la console de Microsoft, elle est également compatible avec tous les appareils Windows 10. Elle peut aussi fonctionner sur la plupart des smartphones et tablettes. Vous devrez la relier à vos appareils en passant par la technologie Bluetooth. Évoquons également le design exceptionnel de ce modèle qui opte pour une robe grise/verte du plus bel effet.De plus, cet exemplaire possède des poignées antidérapantes qui offrent un confort optimal à chaque instant. Les gâchettes comme les sticks sont très agréables à utiliser. Bref, l'ergonomie est clairement au rendez-vous. Enfin, terminons cet article en soulignant la présence d'une prise casque 3.5 mm et la nécessité d'utiliser des piles pour alimenter ce contrôleur.Les manettes Xbox One ont toujours été applaudies pour leurs qualités en matière d'ergonomie et de design. Ce modèle ne fait pas exception à la règle et vous serez assuré d'avoir un superbe contrôleur entre vos mains. Dépêchez-vous avant que les stocks ne soient épuisés.