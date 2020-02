Disque SSD interne 1 To à seulement 121,71€ au lieu de 174,28€

Le SSD qu'il faut acheter !

Des fonctionnalités qui font plaisir

Cdiscount est aux manettes de cette bonne affaire. La commande sera vendue et expédiée par 1foDiscount. Quoi qu'il en soit, vous aurez accès au paiement en 4 fois si vous le souhaitez. Comptez 31,16€ au moment de l'achat puis 31,15€ par mensualité. Vous pourrez uniquement choisir la livraison à domicile mais cette dernière sera gratuite. Une fois ce produit acheté, un délai de 2 semaines vous sera octroyé pour vous rétracter si jamais cet appareil ne répond pas à vos attentes. La garantie pièces et main d'œuvre est valable pendant 2 ans.Ce SSD WD Blue est un modèle interne avec une capacité de stockage de 1 To et un format 2,5 pouces. Il possède aussi une interface SATA 6.0 Gb/s et un débit de transfert du lecteur atteignant 600 Mo/s en externe. Pour ce qui est de la vitesse de lecture, elle s'élève à 560 Mo/s contre 530 Mo/s en écriture. Pour faire simple, vous pourrez stocker un maximum de fichiers sur ce SSD et le transfert de vos données se fera très rapidement. De plus, votre ordinateur démarrera et lancera n'importe quelle application plus promptement.En plus de toutes les qualités que nous venons de citer au niveau de ses performances, le SSD WD Blue se permet de proposer une multitude de technologies pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Tout d'abord, il est important de noter que la plupart des PC portables et ordinateurs de bureau sont compatibles avec cet exemplaire. Ce dernier est aussi très fiable avec un temps moyen de bon fonctionnement avant panne estimé à 1,75 million d'heures. C'est tout bonnement une des meilleures moyennes du marché. Enfin, un tableau de bord personnalisé vous permettra de consulter l'état du SSD en temps réel et le logiciel gratuit Acronis True Image WD Edition est idéal pour cloner vos disques et sauvegarder toutes vos données.Une fois encore, le SSD WD Blue prouve qu'il a sa place dans la cour des grands. Il est à la fois performant, robuste et très endurant. Son rapport qualité/prix a également de quoi faire rougir la concurrence.