PC Ultra-portable HP 14-cf1007nf à seulement 419,99€ au lieu de 749,99€ chez la Fnac

Un bon PC à petit prix

Plus que portable

Nous nous sommes rendus chez la Fnac pour dénicher cette bonne affaire. Ce tarif préférentiel est valable jusqu'au 18 février prochain à minuit (dans la limite des stocks disponibles). Vous pouvez effectuer le paiement en 3 ou 4 fois selon vos préférences. Dans tous les cas, la livraison à domicile et le retrait en magasin sont offerts. De leur côté, les adhérents Fnac+ (essai gratuit de 30 jours puis 49€/an) recevront leur article chez eux sous un jour ouvré. Ils auront également droit à une remise supplémentaire de 50€ versée sur leur compte de fidélité. La garantie est valable pendant 2 ans et cet article est "Satisfait ou Remboursé". Vous recevrez aussi 4 mois d'abonnement à Deezer ainsi que 20€ remboursés sur un pack Microsoft Office.Cet ordinateur ultra-portable conçu par HP arbore un écran avec une diagonale de 15,6 pouces et une définition Full HD. Il est aussi fait pour diminuer les reflets sur sa surface. En ce qui concerne la configuration de ce modèle, il embarque un processeur AMD Ryzen 7 3750H avec une fréquence allant de 2,3 GHz à 4 GHz. La carte graphique est une NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR5 accompagnée par 8 Go de RAM et un disque dur 1 To épaulé par un SSD 128 Go. Le système d'exploitation est un Windows 10 Famille 64 bits. Bref, une configuration très correcte qui vous permettra de jouer et de faire tourner de nombreux logiciels très facilement.L'autre véritable intérêt de ce PC fabriqué par HP se trouve dans son design. En effet, ce modèle est à la fois léger et très fin. Vous pourrez donc le transporter n'importe où sans la moindre difficulté. Vous pourrez aussi le stocker dans toutes les sacoches prévues à cet effet. Pour ce qui est de la batterie intégrée, elle est capable de tenir plus de 9 heures en une seule charge. Enfin, pour la partie des connectiques, un port Ethernet, un USB 3.1 Type-C, un USB 2.0 Type-A et un HDMI 2.0 sont à votre disposition.Voilà un excellent PC qui s'adresse à chaque utilisateur et à presque tous les budgets. Ses performances sont correctes et il saura se montrer très polyvalent. Bref, c'est un exemplaire de qualité que nous vous recommandons.