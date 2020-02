Disque dur SSD WD Green 120 Go à 19,99€ au lieu de 42,26€ en ce moment chez Cdiscount

Un disque dur à petit prix

Booster les performances de votre ordinateur

Nous sommes sur le site Cdiscount pour cette réduction. L'e-commerçant bordelais propose la livraison à domicile standard à 6,99€. Vous pourrez aussi récupérer la commande en point retrait en déboursant 3,99€ supplémentaires. Bien entendu, puisque le montant demandé est faible, vous devrez tout régler en une seule fois. La garantie service et maintenance est valable pendant 3 ans contre 2 ans pour les pièces ainsi que la main d'œuvre. Vous pouvez également sélectionner une ultime garantie contre les pannes et la casse à 6,99€ pour 4 ans. Évoquons à présent les spécificités du produit en question.Ce SSD WD Green est un modèle interne au format 2,5 pouces. Il dispose d'un espace de stockage de 120 Go qui pourra accueillir vos données personnelles comme des photos, musiques et autres vidéos. La mémoire de ce périphérique est malheureusement trop faible pour y placer des jeux vidéo et autres fichiers très volumineux. L'interface est en SATA 6.0 Gb/s et le débit de transfert interne peut atteindre jusqu'à 545 Mo/s.Avec ce SSD signé Western Digital, votre PC démarrera plus rapidement et réalisera les tâche que vous lui demanderez avec une plus grande efficacité. Cet exemplaire est à la fois léger, résistant aux chocs et sa consommation d'énergie est relativement faible. Notez bien que la plupart des ordinateurs de bureau et portables sont compatibles. Enfin, un tableau de bord (téléchargeable gratuitement) vous permettra de surveiller l'état du SSD en temps réel.Voilà un SSD extrêmement fiable et performant. Si sa mémoire interne n'est pas forcément exceptionnelle, il assure dans tous les autres domaines. Nous conseillons ce modèle aux petits budgets. C'est à vous de jouer !