Disque dur interne 2 To à moins de 50€ pendant les soldes Cdiscount

Grosse promo pour gros disque dur

Un disque dur pour vos fichiers les plus volumineux

Cdiscount n'y va pas avec le dos de la cuillère pour l'après-soldes. La célèbre enseigne française nous affiche ainsi le disque dur WD Blue 2 To à 49.99€ au lieu de 87.42€. C'est donc une belle économie de 37.43€ qui vous tend les bras !Si malgré tout la somme demandée vous semble trop importante, alors sachez qu'il reste possible d'effectuer un paiement en quatre mensualités. Cerise sur le gâteau, la livraison à domicile est gratuite via Colissimo. Au besoin, vous pouvez aussi privilégier une livraison gratuite en point retrait, ce produit coûtant plus de 25€.Western Digital est une marque qu'on ne présente plus. Reconnue pour sa qualité, elle conçoit depuis de nombreuses années des solutions de stockage efficaces et abordables.Le disque dur WD Blue est une valeur sûre que nous vous recommandons chaudement pour agrémenter un NAS ou un PC qui nécessite un large espace de stockage. D'une taille de 3.5”, il propose une capacité de 2 To. Il fonctionne avec une interface SATA 6 Gb/s et offre une vitesse de 5400 tr/min.S'il n'est pas conçu pour la vitesse, ce disque dur se révélera idéal pour une configurationou multimédia, couplé à un SSD. Pour moins de 50€, vous ne trouverez clairement pas mieux avec une telle capacité de stockage !