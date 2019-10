L'écran Acer HA240YAwi 24" est actuellement en promotion à 89,99€ chez Cdiscount

Un écran pc pour tous

Quelques économies avant le Black Friday

Juste avant le lancement du Black Friday, Cdiscount s'applique déjà à casser ses prix au rayon high-tech. Pour vous faciliter la vie, le site bordelais a mis en place le paiement en quatre fois sur l'article du jour. Ainsi, vous devrez débourser 23,04€ au moment de l'achat puis 23,03€ par mensualité. La livraison à domicile est offerte et les abonnés au service Cdiscount à Volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) recevront leur commande sous un jour ouvré sans frais supplémentaires. Sachez aussi que la garantie pièces, main d'œuvre et déplacement est valable pendant deux ans. Vous savez tout au sujet des modalités.À présent, effectuons le tour des caractéristiques de cet écran d'ordinateur fabriqué par Acer. Il possède une diagonale de 23,8 pouces (environ 60 centimètres) avec une définition Full HD à 60 Hz. Son temps de réponse s'élève à 4 ms, la luminosité est de 250 cd/m² et le revêtement de l'écran vous protégera des éblouissements. De plus, la technologie Acer BlueLightShield réduira l'émission de la fameuse lumière bleue tout en ajustant la luminosité de la dalle. Vous l'aurez compris, tout a été fait pour vous offrir la meilleure expérience possible.L'autre point fort de cet exemplaire se trouve du côté de son design. Avec une épaisseur de seulement 6,6 mm, cet écran passera partout et pourra être déplacé avec facilité. En ce qui concerne les connectiques, vous pourrez utiliser les traditionnels ports HDMI et VGA. Enfin, il est important de préciser qu'Acer a fait beaucoup d'efforts dans l'économie d'énergie. Avec sa classe énergétique A, ce modèle consomme 28 kWh chaque année.Cet écran Acer HA240YAwi est absolument idéal pour tous les usages. Si vous voulez regarder un film, travailler ou jouer, il saura répondre à vos attentes. Le rapport qualité / prix est vraiment excellent et nous vous conseillons vivement de l'acheter avant que les stocks ne soient épuisés. Si c'est le cas, il faudra revenir sur Clubic pendant le Black Friday.