Samsung Galaxy A20E pour seulement 153,99€

Un smartphone sans fioritures

Une très bonne endurance

Nous allons chez Rakuten pour découvrir cette bonne affaire. L'enseigne vous offrira la livraison à domicile et vous recevrez votre commande sous 3 à 5 jours ouvrés. Notez aussi que la garantie du mobile est valable pendant deux ans. C'est tout ce que vous devez savoir au niveau des modalités d'achat. À présent, évoquons les performances et autres caractéristiques techniques du smartphone signé Samsung.Le Galaxy A20E possède un écran doté d'une diagonale de 5.8 pouces pour une définition de 1570 x 720 pixels. Il s'agit d'un modèle très compact qui passera dans votre poche sans difficulté. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur Exynos 7884 accompagné par 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Le smartphone de la marque sud-coréenne ne brille pas forcément pour sa puissance puisque des ralentissements peuvent parfois être observés. Cependant, les utilisateurs les moins exigeants y trouveront leur compte.Il est temps de passer aux performances au niveau des photos puisque le Samsung Galaxy A20E est équipé d'un double capteur 13 mégapixels + 5 mégapixels. Vous pourrez capturer des vidéos en Full HD grâce à ce dispositif. À l'avant, c'est un capteur 8 mégapixels qui se chargera de prendre des selfies. Le véritable atout de ce mobile se trouve du côté de son autonomie. En effet, la batterie 3000 mAh peut tenir jusqu'à deux journées entières si vous utilisez votre téléphone raisonnablement. Une très belle performance.Ce Samsung Galaxy A20E est un modèle très classique mais aussi très abordable. Il conviendra parfaitement aux personnes qui ne jouent pas ou qui n'utilisent pas des applications trop gourmandes. Il peut aussi remplir un rôle de smartphone d'appoint ou de remplacement. N'hésitez pas non plus à consulter notre sélection des meilleurs mobiles actuellement en promotion . Un bon moyen de patienter jusqu'au Black Friday...