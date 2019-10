Casque audio Beats en promo sur Rakuten

2 casques Beats en promo chez Rakuten

Pour cette sélection, nous nous sommes rendus chez Rakuten. Ainsi, la livraison à domicile est à chaque fois gratuite (même si vous devrez patienter quelques jours avant de recevoir votre commande). De plus, les adhérents au Club Rakuten (inscription à cette adresse) auront droit à une remise sur leurs prochains achats. Le montant de cette réduction est indiquée directement sur la page du produit concerné.Ainsi, les deux casques qui vont suivre appartiennent à la marque Beats. Cette firme américaine, rachetée par Apple en 2014, est mondialement connue pour ses produits de grande qualité. Ceux que nous allons vous présenter ne dérogent pas à la règle.Tout d'abord, voici les écouteurs Beats Powerbeats 3 à 54,46€. Une fois l'achat effectué, vous obtiendrez une remise de 4,36€. Une fois allumés, ces écouteurs peuvent directement se connecter à votre iPhone, Apple Watch, Mac ou iPad en passant par le Bluetooth. Ce modèle est parfaitement adapté pour suivre l'utilisateur durant ses séances sportives quotidiennes. L'autonomie peut aller jusqu'à 12 heures et la recharge se fera en quelques minutes grâce à la fonction Fast Fuel. En plus d'offrir une qualité acoustique optimale, cet exemplaire est étanche et résiste à la transpiration. Enfin, vous pourrez aussi répondre à des appels via le microphone et la télécommande intégrés.Terminons avec ce casque Beats by Dr. Dre Solo 3 commercialisé à 109,99€. Pour activer cette réduction, entrez le code suivant au moment de valider votre panier : RAKUTEN10. Le bon d'achat obtenu via le Club Rakuten sera d'une valeur de 6€. Une fois de plus, ce modèle se synchronisera sans difficulté à vos appareils Apple. Les oreillettes rembourrées vous permettront de vous couper des bruits extérieurs et d'apprécier le son exceptionnel diffusé par ce casque. Avec son autonomie monstrueuse de 40 heures, ce modèle est idéal pour les longues écoutes. La technologie Fast Fuel fait son grand retour pour recharger votre appareil dans les plus brefs délais.Notre sélection est déjà terminée. Nous vous souhaitons une excellente soirée sur Clubic.