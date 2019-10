Pour l'achat de l'assistant vocal Google Nest Hub à 129,99€, un Google mini est offert

Google Nest Hub avec un Google Home mini à moins de 130 euros

Google Nest Hub, votre objet connecté du quotidien

Prenons donc la direction du site Boulanger pour acquérir un bundle contenant un Google Nest Hub et un Google Home mini, le tout pour moins de 130 euros. Vendu normalement à près de 144,99 euros, le pack voit son prix baisser à 129,99 euros.Pour profiter de cette offre promotionnelle, il suffit d'ajouter Google Nest Hub au panier et le Google Home mini vient s'insérer automatiquement.À propos de la livraison, il est conseillé de privilégier le retrait gratuit en magasin Boulanger. Cela vous évitera de payer des frais de port pour une réception à domicile.Sorti en France depuis l'été 2019, le Google Nest Hub est une enceinte intelligente avec assistant Google intégré.Avec cet accessoire, vous pouvez ainsi contrôler vos appareils et vos équipements connectés du quotidien. Vous avez aussi la possibilité de visionner vos photos, d'écouter votre musique et de regarder des vidéos.Enfin, l'appareil dispose d'un écran tactile de 7 pouces, du Wi-Fi 802.11b/g/n/ac et du bluetooth.Pour en savoir davantage sur le produit, on vous invite à consulter notre post consacré au test du Google Nest Hub