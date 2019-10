🔥 Code promo Rakuten : Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128 Go à 224,99€

Un code qui vous veut du bien

Un rapport qualité / prix excellent

Bienvenue chez Rakuten pour cette très bonne affaire. Commençons tout de suite par vous communiquer le code qui vous permettra d'économiser une vingtaine d'euros sur ce produit. Le prix passera donc à 224,99€ dès que vous aurez tapé : RAKUTEN20. De plus, une fois l'achat réalisé, une remise de 24€ sera à votre disposition pour vos futures commandes. Pour en bénéficier, il est impératif de s'inscrire gratuitement au Club Rakuten. Enfin, la livraison à domicile est offerte et la garantie est valable pendant deux ans.Passons aux caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Il embarque un écran 6.53 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Ce dernier est parfaitement calibré et très agréable à regarder. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur MediaTek Helio G90T, 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Ainsi, les performances globales sont très solides et toutes les applications tourneront sans ralentir le smartphone. Pour les jeux vidéo, cet exemplaire s'en sort plutôt bien grâce à son GPU Mali-G76 MC4.Concernant les photos, un triple capteur 64 mégapixels + 8 mégapixels + 2 mégapixels a été placé au dos du mobile. Des vidéos en 4K pourront donc être enregistrées. À l'avant, c'est un autre capteur 20 mégapixels qui capturera vos plus beaux selfies. Évoquons également la batterie équipée dans le smartphone du géant chinois. Avec sa capacité de 4500 mAh, elle pourra tenir pendant environ trois jours si vous ne poussez pas trop sur les tâches gourmandes en ressources.Avec son tout petit tarif, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro pourrait être vu d'un mauvais œil par les utilisateurs qui aimeraient se procurer un smartphone puissant. Pourtant, ce modèle assure avec ses performances solides, son autonomie monstrueuse et son écran de qualité. Une nouvelle valeur sûre signée Xiaomi !