🔥 Samsung Galaxy Note10+ 256 Go à 856,09€

Une bonne Note pour Rakuten

La réussite à tous les étages

Grâce à Rakuten , vous aurez droit à un beau cadeau une fois votre achat effectué. En effet, le Club Rakuten (inscription gratuite à cette adresse) vous offrira la coquette somme de 42,80€, utilisable sur vos prochaines commandes. Un beau geste qui encourage forcément à repasser faire quelques emplettes. Si votre smartphone arrive tout droit du Royaume-Uni, cela n'empêchera pas la livraison d'être gratuite (sauf pour les régions très éloignées). Une garantie valable pendant deux ans est aussi de la partie. Bref, tout est fait pour vous simplifier la vie. À présent, évoquons les performances du mobile concerné par cette réduction.La Samsung Galaxy Note 10+ est sorti en août dernier. Ainsi, ses caractéristiques sont parmi les meilleures du marché à l'heure actuelle. Cette affirmation se vérifie avec le magnifique écran OLED 6.8 pouces dont la définition atteint 3040 x 1440 pixels. Vous pourrez jouer, regarder des séries et naviguer sur le web dans des conditions optimales. Du côté de la configuration du smartphone, nous retrouvons un processeur Exynos 9825, 12 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go. Vous pourrez lancer plusieurs applications sans être victime de ralentissements intempestifs. Aussi, la plupart des jeux tourneront sans problème. Vous aurez entre vos mains une véritable vitrine technologique.La partie réservée aux photos n'est pas non plus en reste grâce au triple capteur 16 mégapixels + 12 mégapixels + 12 mégapixels. En guise de bonus, un quatrième capteur 0,3 mégapixel répond présent en tant que caméra de profondeur. Quoi qu'il en soit, vous pourrez enregistrer des vidéos en 4K. À l'avant, le module 10 mégapixels prendra de très beaux selfies. Globalement, la qualité de vos clichés sera extrêmement convaincante ! Pour ce qui est de la batterie 4300 mAh, elle pourra tenir deux journées entières sans broncher. Enfin, ce mobile arbore des finitions impeccables et un stylet vraiment précis.Ce Samsung Galaxy Note 10+ est un des meilleurs smartphones du moment. Au niveau de ses qualités, notons des photos superbes en plein jour, des performances monstrueuses, une autonomie très généreuse et une ergonomie presque irréprochable. Si vous cherchiez un haut de gamme quasi parfait, vous l'avez trouvé !