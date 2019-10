🔥 Cdiscount fête ses 21 ans, nos promos TV coup de coeur

6 téléviseurs en promo pour les 21 ans de Cdiscount

Comme le titre de notre sélection l'indique, Cdiscount fête actuellement ses 21 ans. Pour cette célébration, l'enseigne ne s'est pas moquée de ses clients. Durant une période limitée, des bonnes affaires sont proposées sur de nombreux produits high-tech. Ainsi, vous pouvez consulter sans plus attendre les sept offres qui ont été retenues rien que pour vous par la Team Clubic Bons Plans. Il y en a pour tous les goûts !Mais dans cet article, nous allons nous tourner vers les téléviseurs. Plusieurs exemplaires des plus grandes marques du milieu sont disponibles à l'achat avec de belles remises à la clé. Continental, Hisense, TCL, Samsung et LG figurent sur la liste. Une fois que vous aurez fait votre choix, vous pourrez payer en quatre fois. La livraison à domicile sera bien évidemment gratuite sur l'ensemble de ces produits.Commençons par la TV Continental Edison à 279,99€. Elle possède un écran 55 pouces (environ 140 centimètres) avec une définition 4K UHD. Cet exemplaire embarque aussi la technologie d'amélioration du mouvement 60 Hz Frame Rate. En ce qui concerne les connecteurs, trois ports HDMI, une péritel, une entrée vidéo composite, deux ports USB 2.0 et une sortie audio numérique (optique) sont de la partie. Au niveau du son, deux haut-parleurs d'une puissance de 4 Watts chacun sont présents. La garantie pièces, main d'œuvre et déplacement est valable pour une durée de deux ans.Place au téléviseur Hisense H58A6050 vendu à 379,99€ au lieu de 499€. Une fois encore, nous sommes face à un modèle 4K UHD avec un écran 58 pouces (environ 146 centimètres). La technologie HDR 10 peut être activée et la fonction 1500 Picture Criteria Index se chargera d'améliorer le rendu de l'image. Notez qu'il s'agit d'une Smart TV qui embarque déjà quelques applications comme Netflix, YouTube et Rakuten TV. Vous aurez à votre disposition trois ports HDMI, deux USB 2.0, une entrée de ligne audio, une entrée vidéo composite, un port Ethernet et une sortie audio numérique (optique). Les deux haut-parleurs intégrés offrent une puissance de 20 Watts.Nous sommes à mi-parcours avec cette TV TCL 65DP600 commercialisée à 499,99€ au lieu de 938,81€. Encore une fois, elle offre un rendu 4K UHD sur son très grand écran de 165 centimètres. Le rendu de l'image sera nettement amélioré grâce à plusieurs technologies, dont le 1200 Picture Performance Index ou encore le Mega Dynamic Contrast Ratio (que de noms barbares !). Vous pourrez la connecter à internet en WiFi ou en filaire pour naviguer sur Netflix et YouTube. Deux haut-parleurs de 8 Watts chacun sont de la partie, tout comme les trois ports HDMI, les deux USB 2.0 et tout le nécessaire pour la partie audio.Place au téléviseur Samsung UE65RU7372 vendu à 799,99€ au lieu de 1136,15€. C'est le prix à payer pour s'offrir cet écran incurvé 4K UHD avec une diagonale de 65 pouces (163 centimètres). La fonction HDR 10+ peut être activée à tout moment afin d'obtenir des couleurs réalistes sur vos images. Toute une batterie de technologies viendront transcender le rendu de vos programmes en plus d'une partie sonore solide assurée par des haut-parleurs 10 Watts. Cet exemplaire peut aussi être connecté à internet. Vous pourrez ainsi utiliser les meilleures applications de streaming du moment. Ce modèle vous immergera totalement dans vos films et jeux vidéo favoris.Nous approchons de la fin avec la TV Samsung 55Q6FN à 799,99€ au lieu de 1325€. Ce téléviseur QLED profite toujours d'une définition en 4K sur son écran 138 centimètres. Le technologie HDR viendra magnifier les images tout comme le 3000 Picture Quality Index. Cette fois, quatre ports HDMI se tiendront à votre disposition ainsi que deux ports USB, une sortie audio numérique et une entrée réseau. Car comme les modèles précédents, vous pourrez connecter cette belle télévision à internet. Deux haut-parleurs de 10 Watts chacun sont intégrés et la consommation annuelle en énergie de cet exemplaire s'élève à 154 kWh.Terminons avec le téléviseur LG 65E8 à 1699,99€ au lieu de 2190€. C'est le plus cher de la bande et il y a une raison à cela. Déjà, un immense écran 4K UHD de 164 centimètres ravira vos yeux. Des fonctionnalités très poussées ont été intégrées comme l'HDR Dolby Vision, le contraste infini et la calibration automatique. Le noir absolu mettra en avant les détails de chaque image qui passera sur le téléviseur. De plus, un mode galerie vous permettra d'afficher de magnifiques illustrations au rendu impeccable. Ce n'est pas tout puisque quatre haut-parleurs de 10 Watts chacun et deux caissons de basses de 10 Watts également sont intégrés. Enfin, la navigation web sera aussi à votre portée.Notre sélection des meilleurs téléviseurs pour les 21 ans de Cdiscount est à présent terminée. Faites-vous plaisir et à très vite sur Clubic pour toujours plus de bons plans.