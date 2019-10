🔥 Notre sélection de 7 offres à prix cassés pour l'anniversaire Cdiscount

Anniversaire Cdiscount : des promotions sur toutes les catégories !

Les 7 offres immanquables du 21ème Anniversaire Cdiscount

Il y a des anniversaires qui ne se manquent pas et c'est bien le cas des 21 ans de la célèbre marque bordelaise qui propose de nombreuses promotions sur ses catégories phares : high-tech bien sûr mais aussi électroménager, mobilité urbaine, articles de sport, auto-moto, etc. C'est donc un vaste catalogue de produits proposés à prix remisés par le marchand.Dans cette myriade d'offres il n'est pas toujours facile de s'y retrouver, on a donc jugé utile de vous sélectionner 7 offres à prix sacrifiés qui vous permettront de vous équiper au meilleur prix. Rappelons aussi à nos lecteurs que vous bénéficierez d'une remise de 21€ supplémentaires (à partir de 249€ d'achat)valable jusqu'a 18h30.Pour cet anniversaire Cdiscount, les promotions pleuvent sur l'ensemble des catégories du site. Voici donc les différentes catégories concernées :Nos dénicheurs de bons plans ont recherché dans les linéaires virtuels 7 offres parmi les meilleures réductions disponibles pour de cet anniversaire Cdiscount. On trouvera dans cette sélection 2 smartphones, une Smart TV, un ordinateur portable, une barre de son, un SSD ainsi qu'une carte graphique, on a envie de dire : what else !Comme nous l'indiquions précédemment n'oubliez pas d'utiliser le code promo S2101 lors de la mise en panier pour bénéficier de 21€ de remise supplémentaire (offre réservée aux 3000 premières commandes et sous réserve d'un montant minimum de 249€ d'achat).