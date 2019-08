🔥 Bon plan Amazon : Carte micro SD Sandisk Ultra 64 Go + adaptateur à 8,79€

La carte micro SD Sandisk Ultra 64 Go en promotion sur Amazon

Jusqu'à 100 Mo/s en vitesse de transfert

Comme à son accoutumée, Amazon casse les prix des cartes mémoires micro SD. Cette fois-ci, c'est la SanDisk Ultra 64 Go qui en fait les frais.Vendue normalement à 19,99€, la carte mémoire voit son prix chuter à 8,79€, ce qui fait une économie réalisée de 11,20€. Le tarif peut encore baisser pour les membres Prime s'ils ont choisi la livraison lente. L'accessoire reviendra alors à 7,79€. Si vous n'êtes pas encore adhéré au programme Prime d'Amazon, sachez qu'il est possible de l'essayer gratuitement pendant 30 jours Pour les non Prime d'Amazon, ces derniers peuvent bénéficier de la livraison gratuite si le retrait du produit en point relais a été choisi (valable jusqu'au 30 octobre 2019).Idéale pour étendre la capacité de stockage des smartphones et des tablettes, la carte mémoire microSDXC SanDisk Ultra (référence SDSQUAR-064G-GN6MA) dispose notamment d'une vitesse de lecture allant jusqu'à 100 Mo/s.Vous pouvez charger les applications plus rapidement avec la classe de performance A1. Pour l'enregistrement et la lecture vidéo Full HD, la carte mémoire bénéficie de la UHS Speed Class U1 et de la Speed Class 10.Enfin, la carte dispose d'une garantie de 10 ans de la part du fabricant.