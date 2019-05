⚡ Huawei P20 Lite 64Go à 195€ au lieu de 219€

Un mobile à ne pas prendre à la légère

Il tient la distance

Débutons comme toujours avec les caractéristiques de cevendu par Cdiscount . Il arbore donc un écran 5,84 pouces d'une définition de 2280 x 1080 pixels. Il s'agit sans aucun doute d'un des domaines dans lequel ce mobile excelle. À l'intérieur, nous notons la présence d'un processeur Kirin 659 accompagné par 4 Go de RAM et d'une mémoire interne de 64 Go. Vous pourrez ajouter une carte microSD pour obtenir plus d'espace.Passons à la partie photo puisque deux capteurs 16 mégapixels + 2 mégapixels sont positionnés à l'arrière du smartphone et un autre de 16 mégapixels est présent en frontal. Vous retrouverez aussi le traditionnel capteur d'empreintes digitales et la fonction NFC. Enfin, la batterie 3000 mAh offre une bonne journée d'autonomie. La charge rapide permet au mobile de récupérer 65% en à peine une heure. Un vrai point fort.Comme d'habitude, Cdiscount met à votre disposition le paiement en quatre fois, soit 51,15€ à débourser au moment de la commande puis 51€ par mensualité.