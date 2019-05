🔥 Bon plan : Pack PS4 500Go + Marvel's Spider-Man à 299,99€

Une toile qui déchire

Libre comme le vent

Dans ce bundle commercialisé par Cdiscount , vous trouverez une consoleavec un disque dur de 500 Go. Elle est bien évidemment accompagnée de tous ses câbles (HDMI, alimentation...) ainsi que d'une manette officielle Dualshock 4. Bref, vous aurez l'équipement nécessaire pour vous lancer dans la partie, surtout qu'une copie physique de l'excellentest aussi présente dans ce bundle.Développée par Insomniac Games (les pères deou encore), cette exclusivitévous permet d'incarner l'alter ego de Peter Parker dans le quartier de Manhattan totalement ouvert. En plus d'une histoire principale passionnante avec de nombreux vilains tirés des comics, ce jeu offre une multitude de quêtes annexes et autres objets à collectionner. Vous pourrez aussi débloquer des costumes ainsi que des gadgets pour l'homme-araignée.Comme toujours, Cdiscount vous propose le paiement en quatre fois, soit 76,73€ au moment de la commande puis 76,71€ par mensualité.