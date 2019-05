🔥 French Days Rakuten : 5 promos à ne pas manquer et comment bénéficier des meilleurs réducs

Tous les sites partenaires de l'opération

Si la team Clubic Bons Plans se démène pour dégoter un maximum de promos unitaires, elle vous concocte aussi chaque jour des sélections regroupant les meilleures offres. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les, avec pas moins de 5 produits high-tech de grande qualité à prix cassés. Et en passant, on vous explique comment faire encore plus d'économies grâce au Club R.Afin de vous aider à y voir clair dans cette myriade de bons plans, la Team Clubic bons plans a tout d'abord répertorié toutes les catégories des marchands qui affichent parfois des réductions en ligne jusqu'à -70%.- anciennement Price Minister - est une plateforme de e-commerce particulière. Si comme ses concurrentes elle permet d'acheter et de vendre de nombreux produits, elle se démarque avec son programme de fidélité, leTotalement gratuite, l'inscription au Club R vous permet de réaliser de nombreuses économies. Comment ? Grâce aux. Dès votre inscription, chaque achat effectué sur Rakuten vous donne accès à un certain montant en Super Points. Ces points peuvent ensuite être utilisés pour réduire le coût de vos prochaines acquisitions sur le site.Si en temps normal ce système de cashback vous donne droit à un remboursement de 5 à 7% en Super Points, des opérations régulières font augmenter ce montant. Par exemple, lesfont grimper le montant en Super Points de 10 à 30% pour chaque achat. Avouez qu'il serait dommage de vous priver !Rentrons maintenant dans le vif du sujet : les promos. Pour cette, nous avons mis le doigt sur cinq produits tech incontournables. Ils affichent des prix plus bas qu'ailleurs sur la toile, tout en donnant accès aux privilèges du Club R. En bref, vous avez tout à y gagner !Cette sélection regroupe de tout : casque audio, aspirateur, console et même caméra d'action. De quoi équiper toute la famille.On commence par une très belle réduction sur le casque sans-fil Sony WH-1000XM3 qui passe à 256.99€ avec le code. C'est l'un des prix les plus bas jamais observé depuis sa commercialisation. Pour tout vous dire, on est fan de ce casque Bluetooth à la rédaction !Bien entendu, ce n'est pas le seul produit intéressant dans cette sélection, loin de là. Par exemple, pourquoi ne pas craquer pour la Nintendo Switch à 258.99€ avec le code? Là aussi, c'est l'un des meilleurs prix jamais affiché sur le Net. Le même code promo permet d'ailleurs d'obtenir l'iPhone XR d'Apple à 679€ au lieu de 800€. N'hésitez pas à cliquer sur les liens ci-dessus pour bénéficier de grosses réductions chez Rakuten.Quel que soit votre choix, n'oubliez pas que le Club R - dont l'inscription est gratuite - vous donne accès à des remboursements plus qu'avantageux pour les French Days.