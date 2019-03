⚡️ Bon plan : Les modèles Apple Watch Series 3 à partir de 249,99€ grâce à une réduction de 150€

Choisissez la taille du bracelet ainsi que sa qualité

Les meilleures smartwatches Après avoir eu bien des difficultés à exister, les montres connectées reviennent sur le devant de la scène. Celle-ci est toujours majoritairement occupé par Apple qui domine outrageusement les débats. Mais pour la première fois, depuis quelques mois, les modèles davantage pensés pour Android n'ont plus à avoir honte.

Plusieurs versions de l'sont soldées par la FNAC actuellement. La différence vient en partie de la taille du bracelet. Ainsi, les exemplaires avec un bracelet de 38 mm sont bien évidemment moins chers que ceux pointant à 42 mm. Aussi, vous devrez prêter particulièrement attention à sa fabrication car si les montres avec un bracelet en aluminium affichent un prix allant de 249,99€ à 299,99€, celles possédant une armature en acier inoxydable vont de 499,99€ à 649,99€, selon leur coloris et leur taille. Dans tous les cas, vous économiserez au moins 150€ sur chaque modèle.Lespossèdent un écran OLED de 1.6 pouces. L'autonomie de cette gamme s'élève à environ 18 heures pour une utilisation fréquente mais elle pourra tenir facilement pendant deux jours si vous ne la sollicitez pas régulièrement. Elle pourra vous accompagner absolument partout grâce à son étanchéité qui lui permet de résister jusqu'à 50 mètres de profondeur. Sa construction ainsi que ses finitions figurent parmi les meilleures du marché.Passons maintenant aux différentes fonctionnalités puisqu'en plus de donner l'heure, cette montre connectée est équipée d'un grand nombre d'applications. Vous pouvez par exemple répondre à vos appels et même demander à Siri d'écrire un message à votre place. Mais le plus intéressant se passe du côté du sport ainsi que de la santé. L'analysera votre niveau d'activité quotidien, avec par exemple le nombre de calories brûlées ou encore le temps que vous avez passé à vous entraîner. Pour cela, elle vous proposera toujours une multitude d'activités comme le yoga, le vélo et bien plus encore... Enfin, du côté de la santé, vous pourrez mesurer votre niveau de stress, vérifier votre rythme cardiaque ou même passer un appel d'urgence si nécessaire.Bref, il s'agit d'une montre connectée bonne à tout faire (bon pas encore le café c'est vrai...). La FNAC propose la livraison gratuite à votre domicile ou bien vous pouvez aussi opter pour le retrait en magasin. Cette vente flash est réalisée à l'occasion des Apple Days et les prix reviendront à la normale le