🔥 Bon Plan : Console Xbox One S 1 To Blanc + Anthem Legion of Dawn Edition + 2 manettes + 2 jeux à 239,99€

L'hymne du jeu vidéo

Vous n'allez pas vous ennuyer !

Vous l'aurez sans doute compris, ce pack comprend uneéquipée d'un disque dur 1 To. Ce modèle embarque un lecteur Blu-ray 4K qui vous permettra de lire les films affichant cette résolution. Aussi, une copie du jeu vidéo, développé par Bioware et édité par Electronic Arts, est comprise. Attention car une connexion à internet ainsi qu'un abonnement Xbox Live Gold sont obligatoires pour jouer.Pour couronner le tout, la FNAC vous offreainsi que deux autres jeux. Il s'agit deet. Ce dernier vous sera envoyé sous la forme d'un code par mail. Concernant la manette et PUBG , vous devrez les placer dans votre panier en même temps que la console afin que la réduction puisse s'appliquer. Cette promotion est valable jusqu'au 16 mars à minuit. Enfin, l'enseigne française applique une réduction de -40% pour tout achat d'un pack Xbox One S sur les abonnements Xbox Live Gold de trois mois jusqu'au 30 juin. Là encore, vous devez ajouter les deux articles dans votre panier.La livraison à domicile ainsi que le retrait en magasin sont offerts. Comptez 12,99€ de plus pour recevoir votre commande en "Express".