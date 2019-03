⚡️ Bon plan : Ordinateur Portable Asus 15,6" Core i3 1 To HHD à 399,99€ au lieu de 549€

Merci Asus !

Cdiscount un jour, Cdiscount toujours

Comparatif pc portable : Quel ordinateur acheter ? Plus que jamais, le PC portable s'impose comme l'outil informatique de nos foyers, mettant aux oubliettes la bonne vieille tour fixe et permettant une utilisation plus polyvalente. De nombreuses catégories et caractéristiques existent, mais la rédaction vous guide pour trouver l'ordinateur convenant à vos usages et votre budget.

Découvrez notre comparatif des meilleurs ordinateurs portables

Ce PC portable signé Asus possède un écran LED 15.6 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il est équipé d'un processeur Intel Core i3 de 5ème génération 5005U à 2 GHz, de 4 Go de mémoire vive et d'un SSD 128 Go couplé à un disque dur d'une capacité de 1 To (5400 tours/min). Vous pourrez en stocker des fichiers avec tout cet espace ! Sachez aussi qu'il embarque une carte graphique Intel HD Graphics 500 et que le système d'exploitation est un Windows 10 Édition Familiale 64 bits. Enfin, il possède des ports HDMI, VGA, LAN, USB 2.0, USB 3.0 et USB-C 3.1 Gen 1.Vous en avez l'habitude, Cdiscount vous invite à payer en quatre fois si cela vous arrange, soit environ 102,40€ par mensualité. La garantie est valable sur une période de deux ans.