Rentrée 2020 : le Samsung Galaxy Note 10 lite à moins de 450€ chez Électro-Dépôt !

Avec le Samsung Galaxy Note, le constructeur coréen propose une vraie démonstration technologique, proposant les meilleures performances et une qualité photo au top, le tout dans un design somptueux. Le seul problème de cette gamme : un prix très élevé qui ne les rendent pas accessibles à toutes les bourses.

C'est pourquoi Samsung vous propose aujourd'hui le Galaxy Note 10 lite, une version remaniée du smartphone qui vous propose pour commencer un écran AMOLED de 6,7 pouces d'une définition Full HD+, sans bordures avec une excellente surface d'affichage. Il est compatible avec le stylet fourni, pour prendre des notes ou retoucher des photos très rapidement.

La fiche technique est très impressionnante avec un processeur 2,7 GHz Octo-Core, 6 Go de mémoire vive et 128 Go d'espace disque. Un port Micro-SD vous permet d'augmenter le stockage et d'enregistrer toujours plus de photos et de vidéos.