Un pack gaming Roccat avec le clavier Suora, la souris Kain 100 et son tapis à prix cassé !

Roccat est une marque de périphériques informatiques spécialisée dans le gaming. Ses souris et claviers sont réputés pour être fiables et agréables, ce clavier Suora et cette souris Kain 100 n’échappent pas à la règle.

Tout gamer se doit d'avoir un équipement de bonne qualité pour performer au maximum sans être entravé mais cela coûte cher. Ce pack clavier + souris + tapis de souris est complet et de bonne qualité, et la vente flash RueDuCommerce rend cette offre particulièrement attractive.

Le clavier est mécanique, avec rétro-éclairage et touches programmables à l’instar de la souris. Celle-ci est légère et compacte, tout en réunissant le meilleur des technologies Roccat pour apporter une expérience de glisse et de contrôle idéale.