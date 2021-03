Maison connectée : une sélection d'offres immanquables chez Rue du Commerce

Les objets connectés sont également intelligents et vous permettent de faire des économies tout au long de l'année. Prenons l'exemple des ampoules connectées. En étant reliées au réseau elles sont capables de se caler sur l'heure du lever et du coucher du soleil pour s'allumer et s'éteindre uniquement lorsque vous en avez besoin. Aussi plus besoin de vous inquiéter d'avoir oublié d'éteindre vos lumières : d'un clic vous pouvez contrôler toute votre installation, même si vous êtes à plusieurs centaines de kilomètres. Cela peut faire la différence sur votre facture d'électricité ! Et ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des cas d'usage qui peuvent vous faire gagner des dizaines d'euros chaque année.