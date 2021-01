L'excellent Huawei P30 Pro est proposé à prix cassé chez Rue du Commerce

Le P30 Pro est considéré comme l'un des derniers smartphones de Huawei qui tourne sous le système d'exploitation mobile Android.

Le Huawei P30 Pro arbore un écran FullView de 6,47 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Le téléphone est équipé d'un processeur HiSilicon Kirin 980, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 128 Go et d'une batterie de 4 200 mAh compatible charge rapide.

Pour l'APN, on retrouvera une caméra arrière de 40MP, f/1.6 + 20MP, f/2.2 + 8MP, f/3.4 et une caméra frontale de 32MP, f/2.0.