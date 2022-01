Les écouteurs Apple AirPods 3 sont 20€ moins chers ici !

Les AirPods 3 d'Apple sont donc des écouteurs sans fil, livrés avec un boitier qui sert de chargeur et permet donc de les utiliser pendant plusieurs heurs d'affilées sans avoir besoin d'une prise. Ici, le modèle 3 dispose d'une autonomie de 7h par charge. Et le boitier peut vous en octroyer presque 5 cycles supplémentaires. Ce qui fait un beau chiffre au global.

L'atout de ces écouteurs est la prise en charge de l'audio spatial. Il s'agit d'une technologie très intéressante qui permet de prendre en charge et d'émuler un son Dolby Atmos sur les écouteurs stéréo. Les AirPods 3 sont, bien évidemment, des écouteurs stéréo. Mais avec l'audio spatial activé, vous aurez l'impression d'une vraie spatialisation du son dans vos oreilles.

Les écouteurs sont bien entendu compatibles iOS et Android. Même si, il ne faut pas se mentir, c'est avec les premiers que la connexion et la personnalisation est la plus efficace.