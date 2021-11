Airpods Pro et Airpods 2 : les écouteurs Apple à prix cassés pour le Black Friday Rakuten

Les AirPods 2 et Pro, s'ils sont voués à la même utilité, ont une utilisation qui diffère. Les AirPods Pro, par exemple, sont certifiés IPX4, ça veut dire qu'ils résistent à l'eau et peuvent donc être utilisés pour le sport et ainsi résister à la transpiration. Ces modèles sont également équipés de la technologie de réduction de bruit active qui permet de se couper des nuisances externes quant on écoute sa musique.

Les AirPods 2, eux, sont plus simples et n'ont pas ces spécificités, mais ils sont tout aussi efficaces. Avec une qualité de connexion sans faille qui vous permet de vous éloigner de plus de 10 mètres de votre source sans perdre le signal, ils sont également très confortables. Ils ont une autonomie de 5h et peuvent se recharger via le boitier fourni. Les AirPods Pro, avec la réduction de bruit activée, ont une autonomie de 4h30 environ.