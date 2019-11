131€ de bon d'achat offert pour l'achat de cet iPhone 11 chez Rakuten

Un bon d'achat de 131,22 euros à l'acquisition d'un iPhone 11

Le savoir-faire d'Apple sans superflu

L'iPhone 11, en configuration 64 Go et en coloris rouge, est disponible à prix réduit sur le site de Rakuten : 729 euros. Le même appareil est commercialisé au tarif de 809 euros sur l'Apple Store. Mais le bon plan ne s'arrête pas là. L'achat de ce produit vous octroie aussi un bon d'achat Club R d'une valeur de 131,22 euros à dépenser pour une future commande. Livraison gratuite avec DHL ou UPS sous 72h.L'iPhone 11 a été plutôt bien reçu par les utilisateurs et la presse. Le smartphone a reçu la note de 4/5 dans notre test . L'appareil est équipé d'un écran LCD IPS Liquid Retina de 6,1 pouces avec définition 1792 x 828 pixels (326 ppi) et format 19,5:9. Pour les performances, on retrouve le dernier SoC d'Apple gravé en 7nm+, l'A13 Bionic, épaulé par 4 Go de RAM. L'autonomie est confiée à une batterie de 3110 mAh compatible recharge rapide 18W. Côté photo, on a droit à un double capteur avec module principal de 12 MP et ouverture ƒ/1,8 ainsi qu'un capteur grand-angle de 12 MP et f/2,4. Et bien sûr, c'est la grande force des iPhone, cela permet de s'offrir un smartphone sous iOS 13 et avec de nombreuses années de suivi logiciel en perspective.