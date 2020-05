French Days : prix choc sur l'Apple iPhone XS 64 Go à 629,10€

On vous invite donc à vous diriger vers la plateforme Acheter sur Google (via le vendeur Darty) pour acheter en promotion l'iPhone XS dans sa version 64 Go.



Le smartphone y est vendu à 699 euros. Mais une fois le produit mis dans le panier, Google vous propose de cocher le coupon FRENCHDAYSMAI20 qui vous donne droit à 10% de réduction (valable jusqu'au 1er juin 2020). Avec cette remise, le prix de revient de l'iPhone XS est alors de 629,10 euros.



En ce qui concerne la livraison, les frais de port sont offerts si le retrait du smartphone est effectué en magasin Darty.