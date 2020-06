Baisse de prix sur la montre connectée Apple Watch Series 3 (GPS)

La Watch Series 3 conçue par Apple est destinée aux sportifs et aux sportives pour les aider à être en meilleure santé et à être toujours connectés. La montre connectée nécessite un iPhone 6S (ou modèle ultérieur) avec iOS 11 (ou version ultérieure).



À propos des principales caractéristiques, la montre dispose d'un bracelet de 38 mm, d'un GPS, d'une capacité de stockage de 8 Go, d'une puce sans fil W2 Apple et d'un écran rétina de 1,4 pouce avec Force Touch.