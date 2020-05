French Days : la barre de son Sonos Playbar à prix bradé

Sur la plateforme Acheter sur Google, la barre de son est au tarif promotionnel de 450,19 euros au lieu de 499,99 euros. Pour obtenir la remise, il suffit de cocher le coupon FRENCHDAYSMAI20 (valable jusqu'au 1er juin 2020) qui donne droit à 10% de réduction lors de l'étape du panier. Il faudra auparavant saisir vos coordonnées postales et vos données bancaires.

La Playbar est dotée de 9 haut-parleurs et vous la donne la possibilité de la commander vocalement avec l'assistant Google.

D'ailleurs, la Playbar se relie à votre téléviseur par l'intermédiaire d'un câble optique unique (fourni) et lit toutes les sources existantes ; comme les box Internet et les consoles de jeux vidéos.

La Sonos Playbar est une barre de son (de 90 cm de large) qui est compatible avec le système multiroom Sonos. Elle dispose notamment de 2 fonctions : elle fait office d'enceinte pour la musique et barre de son pour le téléviseur.

Enfin, la barre de son est aussi compatible avec les supports suivants : Windows XP SP3 (et version supérieure), Mac OS X v10.6 (et version supérieure) et périphériques NAS prenant en charge le serveur de fichiers CIFS.