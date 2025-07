Avec l’offre RAT+ Ciné Séries de Canal+, les utilisateurs bénéficient d’un accès centralisé à l’essentiel des plateformes de streaming du moment, sans avoir à multiplier les abonnements. Netflix (avec pub), HBO Max, Apple TV+, Paramount+, Ciné+ OCS : tout est inclus, et accessible directement via l’application Canal+ ou les apps partenaires. Pour les -26 ans, cette formule est proposée à 19,99 €/mois au lieu de 34,99 €, mais uniquement jusqu’au dimanche 18 août 2025.

Ce pack s’adresse à celles et ceux qui veulent accéder rapidement à une grande variété de contenus, qu’il s’agisse de séries inédites, de blockbusters récents, de docs exclusifs ou même d’événements sportifs majeurs. Les abonnés retrouvent par exemple The Last of Us, Foundation, Heretic, ou encore la Formule 1 et la Ligue des Champions dans une seule et même offre. L’expérience est fluide : un seul compte Canal+, un seul paiement, et selon les services, jusqu’à deux écrans en simultané.

Le principal avantage, au-delà du tarif attractif, réside dans la richesse du catalogue proposé. C’est aussi un bon moyen pour les étudiants ou jeunes actifs de regrouper leurs habitudes de visionnage, sans devoir faire de choix entre les plateformes. En revanche, l’offre n’est pas partageable hors foyer pour les partenaires comme Netflix, et certaines options (comme l’audio Dolby Atmos ou la 4K) peuvent être limitées selon les services et appareils utilisés. Mais à moins de 20 €, c’est aujourd’hui l’une des formules les plus complètes et accessibles du marché.