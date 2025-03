Les AirPods Pro 2 offrent jusqu'à 6 heures d'écoute sur une seule charge, et jusqu'à 30 heures avec le boîtier de charge MagSafe compatible USB-C. Ce boîtier, doté d'un haut-parleur et d'une encoche pour dragonne, facilite le transport et le suivi des écouteurs grâce à la fonctionnalité "Localiser". La résistance à la poussière, à la transpiration et à l'eau (indice IP54) garantit une utilisation sereine lors des activités sportives ou en extérieur.