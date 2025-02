Ce jeudi, les offres les plus marquantes concernent les PC portables, aspirateurs robots et lave-linge, avec des remises pouvant atteindre -60%. Du côté des produits d’hygiène, tondeuses à barbe, épilateurs à lumière pulsée et brosses à dents électriques profitent également de réductions intéressantes allant jusqu’à -30%. Enfin, les équipements de bureau ne sont pas en reste : webcams, écrans PC et fauteuils gamers s’affichent également à des prix attractifs.