Sous le capot, on retrouve la puce Samsung Exynos 2400e, une variante moins chère que la 2400 standard, mais tout aussi surprenante sur le plan de la puissance de calcul. Le smartphone surpasse bon nombre de concurrents, s’offrant même le luxe de rivaliser en performances avec des téléphones beaucoup plus onéreux. La dissipation thermique, selon notre expert qui l'a noté 8/10, est bien gérée. Avec 8 Go de mémoire vive, le multitâche se révèle fluide et parfait pour n'importe quel usage du quotidien. Le S24 FE propose également le Wi-Fi 6E, ce qui suffira là aussi à la plupart des utilisateurs.

Côté photo, on retrouve un trio de capteurs : 50 Mpx pour le grand-angle, 12 Mpx pour l’ultra grand-angle et 8 Mpx pour le zoom optique 3×. Le module principal s’en sort très bien, avec un traitement saturé et contrasté typique de Samsung. Les deux autres capteurs sont plus décevants : l’ultra grand-angle est un peu terne, et le téléobjectif peine à maintenir un bon niveau de détail. En basse lumière, seul le grand-angle s’avère réellement satisfaisant. Pour la vidéo, mieux vaut rester en 4K à 60 images/s plutôt que de tenter la 8K, trop brouillonne.