Le Google Pixel 8a est un smartphone conçu pour offrir une expérience utilisateur fluide et intuitive. Équipé du processeur Tensor G3, il assure des performances élevées, parfaites pour le multitâche, les jeux et la photographie. Son écran OLED de haute résolution offre des couleurs vives et une excellente luminosité, pour un confort visuel optimal. Avec un capteur photo amélioré et l’intelligence artificielle intégrée, il garantit des clichés nets et lumineux, même en basse lumière.



En plus de ses performances techniques, le Pixel 8a se distingue par son interface logicielle épurée et ses mises à jour régulières, garantissant une sécurité et une fluidité durables. Sa batterie offre une autonomie satisfaisante pour une journée entière, et sa recharge rapide vous permet de rester connecté en toutes circonstances.



Proposé à 429,99 € au lieu de 550,99 € chez Boulanger dans le cadre des offres de Noël, ce modèle est un excellent choix pour ceux qui recherchent un smartphone performant à un tarif compétitif.