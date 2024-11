Le Dyson Airwrap Complete Long est un styler de coiffure révolutionnaire, conçu pour donner des résultats professionnels tout en protégeant vos cheveux. Spécialement conçu pour les cheveux longs, il utilise la technologie Airwrap de Dyson qui combine air et chaleur pour boucler, lisser et styliser sans abîmer la fibre capillaire. Son moteur numérique Dyson V9 génère un flux d'air puissant et précis qui enroule les mèches sans utiliser de chaleur extrême, permettant ainsi de créer des coiffures variées, de lisse à bouclée, tout en maintenant l’hydratation et la brillance des cheveux.

Le Dyson Airwrap Complete Long est livré avec plusieurs accessoires (brosses lissantes, embouts bouclants) pour s’adapter à tous les types de cheveux et à toutes les envies de coiffure. Son design ergonomique et léger rend son utilisation facile et agréable, même lors des sessions de coiffure prolongées.