On ne va pas vous mentir, chez Clubic, on apprécie beaucoup Logitech. Leurs produits ne nous déçoivent jamais lorsqu'ils passent entre nos mains, au point qu'on a du mal à se souvenir de la dernière fois que l'un d'entre eux a eu moins de 8/10. Alors, forcément, quand on a vu des promos à -25% sur le catalogue du géant suisse, il était difficile de ne pas vous en faire profiter. Voici, ci-dessous, les 7 meilleures offres en cours chez Logitech pour le Black Friday.