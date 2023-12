Xbox Series X et Diablo IV dans un pack à prix barré !

Grâce à cette offre, vous disposez d'une console de salon puissante, livrée avec une manette, sans fil et ergonomique, et un jeu déjà classique de 2023 : le hack and slash d'anthologie, Diablo IV. Cette version de la Xbox Series X embarque un lecteur Blu-ray 4K pour profiter de vos jeux, bien sûr, mais aussi de vos films préférés en très haute définition.

Elle dispose aussi d'un disque SSD de 1 To et une mémoire vive de 16 Go de RAM pour une grande réactivité et des chargements très rapides. Niveau connectique, on peut compter sur une sortie HDMI, trois ports USB-A (deux à l'arrière, un à l'avant), un port Ethernet et un port de carte mémoire.