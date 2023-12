L'hybride dernière génération signé Canon à prix cassé avec Noël chez Fnac

L'EOS R8 est une vraie caméra professionnelle, qui vous propose de nombreuses fonctionnalités pour atteindre le résultat que vous attendez. Le capteur peut filmer jusqu'en 4K 60 images/seconde, avec le support de différents réglages HDR. L'appareil hybride embarque notamment un ralenti à 180 images/seconde pour capturer et immortaliser les mouvements et les actions les plus rapides.

En post-production, vous pouvez aussi profiter du profil couleur Canon Log 3 à faible contraste de l'EOS R8, qui vous permet ensuite d'étalonner vos images et d'en faire ressortir les couleurs. De nombreuses options sont disponibles via l'écran tactile de l'appareil pour aller plus loin et obtenir les meilleures prises de vue, avec des réglages complets.

L'appareil photo est enfin conçu pour vous accompagner par tous les temps, avec un boîtier résistant aux intempéries. Même en cas de forte pluie, immortalisez vos souvenirs ou filmez sans contraintes, et sans risque d'endommager votre matériel Canon.

Pour le connecter à votre PC, vous pouvez compter sur une liaison Wi-Fi et Bluetooth afin de transférer vos images, les partager sur les réseaux sociaux ou les retoucher à l'aide de votre logiciel favori. Une application mobile développée par Canon et disponible sur iOS et Android vous permet de gérer les différents clichés et clips vidéo pris durant la journée ou la semaine. Canon dispose également de son propre service cloud, avec stockage des images au format RAW.