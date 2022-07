Pour le véritable "Loup de Wall Street", il faut investir dans le bitcoin dès maintenant

Son principal conseil est donc de ne pas vendre et d’attendre les trois prochaines années. Comme le reste des investisseurs, Belfort a compris que le bitcoin connaissait des cycles fortement baissiers et que c’est peut-être dans le creux de la vague qu’il faudrait acheter. Du reste, il constate que le bitcoin s'est aligné sur les mouvements de la Bourse mondiale et que l'actif « se comporte comme une action tech » – pensez Apple ou Tesla.