Un Bitcoin à 8000 dollars ? C'est la prédiction alarmiste de cet investisseur

C'est en tout cas la prédiction de Scott Minerd, qui occupe le poste de directeur des investissements au sein du groupe Guggenheim Partners, spécialisé dans les services financiers d'investissement et de conseil. D'après lui, le Bitcoin peut tomber encore beaucoup plus bas et descendre à terme autour des 8000 dollars.

A l'occasion d'une interview accordée à CNBC en marge du Forum Économique Mondial de Davos, l'expert a estimé que la plupart de ces cryptomonnaies n'étaient pas vraiment de véritables monnaies et qu'elles étaient "à jeter". Il pense cependant que Bitcoin et Ethereum vont survivre, mais qu'un autre acteur dominant va parvenir à s'emparer du marché de la crypto.

Il compare la situation actuelle à la bulle Internet que l'on a connu à la fin des années 1990 et au début des années 2000, qui avait mené à une spéculation et à une surestimation des entreprises des secteurs liés à l'informatique et aux télécommunications.