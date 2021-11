Le Salvador veut construire la première "ville Bitcoin", alimentée en énergie par un volcan

Si tout se passe comme prévu, la première pierre de cette « Bitcoin City » devrait être posée l’année prochaine. Cette ville d'un nouveau genre ne connaitra en principe aucun impôt sur la propriété, le revenu ou les gains en capitaux, car sa gestion reposera sur la taxation des ventes et fonds collectés par l’émission de ces obligations. Et ici encore, comme toujours en ce qui concerne les crypto-monnaies, on peut d'ores et déjà voir deux camps s'affronter pour crier au génie ou à la démagogie.