L'île caribéenne de Bequia envisage de devenir la première communauté Bitcoin au monde

En apparence utopique, cette communauté constitue pour Storm Gonsalves, l'investisseur derrière le projet, une réponse à l'isolation progressive des communautés insulaires caribéennes vis-à-vis des banques qui répugnent de plus en plus à s'installer dans des lieux avec une aussi faible densité de population.

De plus en plus d'institutions bancaires se retirent des îles de la région, un drame pour l'économie touristique qui s'y est construite ces dernières décennies. One Bequia n'est que l'une des nombreuses initiatives lancée dans l'archipel caribéenne pour pousser à une plus grande adoption de la blockchain et des cryptomonnaies. D'autres pays comme les Bermudes, les Bahamas, la Barbade et Saint-Vincent mènent des expériences similaires.