Bitdefender connaît bien les deux extrémités du marché de la cybersécurité. D’un côté, les suites de sécurité grand public, bardées de protections pour les PC, les smartphones, la navigation, les mots de passe et les arnaques qui pullulent dans les boîtes mail de toute la famille. De l’autre, GravityZone, sa gamme professionnelle, pensée pour les entreprises capables de jongler avec les politiques de sécurité, les postes, les serveurs et les rapports sans crier au secours à la troisième alerte. Entre les deux, il restait un terrain moins balisé, celui des très petites structures suffisamment équipées pour multiplier les terminaux, les comptes et les documents sensibles, mais rarement armées pour en suivre la sécurité au quotidien. Et personne, ou presque, pour jouer les admins sys entre deux devis, deux rendez-vous ou deux urgences.

D’où Ultimate Small Business Security. Bitdefender y regroupe ses solutions les plus familières, de l’antivirus au VPN illimité, en passant par le gestionnaire de mots de passe, la protection mobile, la surveillance des fuites de données et la détection des arnaques, dans une offre pensée pour sécuriser les usages d’une petite équipe sans lui imposer les réflexes d’un service IT. Il ne faut donc pas la considérer comme un mini-GravityZone, même si la comparaison est tentante, mais bien comme une suite grand public enrichie pour les TPE, plus structurée qu’une protection familiale bricolée poste par poste, et plus accessible qu’une plateforme endpoint complète.