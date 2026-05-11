Entre l’antivirus familial installé au cas par cas et la console de sécurité pensée pour les équipes IT, Bitdefender tente une voie médiane. Ultimate Small Business Security rassemble les protections maison dans une offre taillée pour les petites équipes qui manipulent des données sensibles, sans forcément avoir le temps, les compétences ou l’envie de piloter leur cybersécurité comme un grand compte.
Bitdefender connaît bien les deux extrémités du marché de la cybersécurité. D’un côté, les suites de sécurité grand public, bardées de protections pour les PC, les smartphones, la navigation, les mots de passe et les arnaques qui pullulent dans les boîtes mail de toute la famille. De l’autre, GravityZone, sa gamme professionnelle, pensée pour les entreprises capables de jongler avec les politiques de sécurité, les postes, les serveurs et les rapports sans crier au secours à la troisième alerte. Entre les deux, il restait un terrain moins balisé, celui des très petites structures suffisamment équipées pour multiplier les terminaux, les comptes et les documents sensibles, mais rarement armées pour en suivre la sécurité au quotidien. Et personne, ou presque, pour jouer les admins sys entre deux devis, deux rendez-vous ou deux urgences.
D’où Ultimate Small Business Security. Bitdefender y regroupe ses solutions les plus familières, de l’antivirus au VPN illimité, en passant par le gestionnaire de mots de passe, la protection mobile, la surveillance des fuites de données et la détection des arnaques, dans une offre pensée pour sécuriser les usages d’une petite équipe sans lui imposer les réflexes d’un service IT. Il ne faut donc pas la considérer comme un mini-GravityZone, même si la comparaison est tentante, mais bien comme une suite grand public enrichie pour les TPE, plus structurée qu’une protection familiale bricolée poste par poste, et plus accessible qu’une plateforme endpoint complète.
- moodPas d'essai gratuit
- devices1 à 25 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsPas de contrôle parental
Bitdefender Ultimate Small Business Security, une suite pensée pour les TPE, pas pour les services IT
Ultimate Small Business Security se décline en plusieurs formules, selon le nombre de personnes à couvrir : 3, 5, 10 ou 25 membres, chacun associé à deux appareils protégés et deux adresses mail professionnelles surveillées. La prise en charge de Windows Server progresse par palier, de 1 à 5 serveurs selon l’abonnement choisi. Le découpage évite les éditions à rallonge et les options éparpillées dans tous les sens. On choisit d’abord la taille de son équipe, puis l’offre ajuste le volume autour.
Côté couverture multiplateforme, la suite prend en charge Windows, macOS, Android, iOS et Windows Server, soit l’essentiel des environnements croisés dans une TPE. À cette compatibilité s’ajoute l’intégralité de l’attirail maison de Bitdefender, de l’antivirus au VPN Premium, en passant par SecurePass, la protection mobile, la surveillance des fuites de données, la protection mail, Business Assets Exposure et la détection des arnaques, quelle que soit la formule souscrite.
Installation et prise en main, la sécurité sans mode d’emploi
Une première configuration vraiment guidée
Dès l’activation de l’abonnement, Bitdefender Central déroule un assistant en deux étapes. On nomme l’entreprise, on précise son rôle (propriétaire et administrateur, ou simple administrateur de la sécurité), puis l’espace professionnel est créé.
L’écran suivant présente les services inclus, puis propose deux options : configurer la protection pour soi-même, ou inviter des employés. Dans ce dernier cas, il suffit de renseigner leur adresse mail pour leur envoyer une invitation. Les membres rejoignent ensuite l’organisation et créent leur compte de leur côté, sans intervention supplémentaire depuis le compte propriétaire. Rien n’oblige toutefois à boucler la liste dès le départ, les salariés pouvant aussi être ajoutés plus tard, depuis la console de gestion.
Bitdefender liste ensuite les produits compris dans l’abonnement, signale ceux qui ne sont pas encore installés ou configurés, puis permet de les télécharger depuis une fenêtre unique. Le même parcours peut être repris plus tard depuis le menu dédié de la console, sans obligation de tout régler dès la première prise en main.
Sur Windows, Total Security n’est jamais très loin
Sur Windows, Ultimate Small Business Security ne change pas vraiment les habitudes. Une fois installé, l’agent local reprend l’interface déjà connue des suites grand public de Bitdefender, jusqu’à ses raccourcis de tableau de bord et ses recommandations d’activation. La page d’accueil affiche l’état de protection de l’appareil, quelques actions rapides (Scam Protection Pro, analyse du système, analyse de vulnérabilités, VPN, Safepay) et un accès vers l’installation de Bitdefender sur un nouvel appareil. Pour qui attendait une interface pro séparée, la surprise est vite dissipée. Côté poste, on est bien dans du Total Security réorganisé sous abonnement Small Business.
Le menu Protection concentre l’essentiel de la sécurité locale, avec l’antivirus, la protection des mails, Scam Protection Pro, Advanced Threat Defense, la prévention des menaces en ligne, l’analyse de vulnérabilités, le pare-feu, l’antispam, la remédiation des ransomwares et la protection contre le cryptomining.
L’ensemble est dense, parfois un peu bavard, mais cohérent avec l’ADN Bitdefender. Beaucoup de modules, des interrupteurs visibles, des réglages accessibles, et une logique qui parle davantage à l’utilisateur final qu’à un administrateur chargé de pousser des politiques à distance.
Sur macOS, une interface moins chargée
Sur macOS, l’expérience paraît un peu plus respirable. Bitdefender Antivirus for Mac reprend la même charte visuelle, mais dans une interface moins chargée, organisée autour de quelques zones bien identifiables (tableau de bord, protection, vie privée, notifications, réglages). La page d’accueil remonte l’état de l’appareil, les alertes importantes et les raccourcis vers l’analyse du système, Scam Protection Pro, Safe Files, la protection web ou le VPN. Le menu Protection va moins loin que son équivalent Windows, mais couvre l’essentiel, avec les analyses antivirus, la quarantaine, les exceptions, la protection web, Scam Protection Pro et la protection du chat. On perd en profusion, on gagne en lisibilité, ce qui n’est pas forcément un mauvais échange pour une petite structure.
Sur mobile, une protection utile sans logique MDM
Sur Android comme sur iOS, Ultimate Small Business Security prolonge assez logiquement la promesse du pack. L’idée n’est pas de transformer le smartphone en poste administré comme dans une flotte MDM, mais d’ajouter les protections les plus utiles aux usages mobiles d’une petite équipe. On retrouve donc le VPN, la protection web, les alertes contre les liens frauduleux, la surveillance des comptes exposés, l’analyse des applications, l’antivol, l’App Lock, le blocage d’appels, les rapports d’activité et les fonctions de partage de protection.
Scam Protection Pro occupe aussi une place importante sur mobile. Le module suit l’activité de protection contre les arnaques sur les appareils couverts, comptabilise les messages, mails et liens vérifiés, puis permet d’activer plusieurs couches de détection selon les permissions accordées. Bitdefender peut ainsi surveiller les arnaques web, les liens dangereux dans les SMS, les notifications frauduleuses et les conversations en ligne sur WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram ou Discord.
Détection et protection en temps réel, le point fort historique de Bitdefender
Un moteur toujours très bien classé par les laboratoires
Le cœur de la protection repose sur le moteur antivirus et antimalware habituel de Bitdefender, épaulé par la protection en temps réel, l’analyse comportementale, la prévention des menaces web et les contrôles de vulnérabilités. La suite ne cherche pas à réinventer la détection pour les petites entreprises, et c’est plutôt une bonne chose. On retrouve ici un ensemble complet, capable de surveiller les fichiers, les comportements suspects, les connexions réseau, les tentatives de phishing et les scénarios de chiffrement liés aux ransomwares.
Les derniers résultats indépendants donnent une bonne idée du niveau attendu. Sur Windows 11, AV-TEST a évalué Bitdefender Total Security 27.0 en janvier et février 2026, dans sa configuration grand public standard. Le produit obtient la mention Top Product, avec 6/6 en protection, 6/6 en performances et 6/6 en utilisation. Dans le détail, Bitdefender bloque 99,7 % des attaques zero-day en janvier, puis 100 % en février, et atteint 100 % sur l’identification des malwares très répandus. Le laboratoire ne relève aucun faux positif sur les sites web, les logiciels légitimes et les opérations courantes testées.
AV-Comparatives confirme cette bonne tenue sur deux angles complémentaires. Dans son Malware Protection Test de mars 2026, Bitdefender affiche 97,6 % de détection hors ligne, 97,6 % de détection en ligne et 99,94 % de protection en ligne, pour 4 faux positifs. Dans le Real-World Protection Test couvrant février et mars 2026, le moteur bloque 100 % des 212 cas testés, fondés sur des URL malveillantes actives et des scénarios d’exploitation rencontrés en navigation web.
Performances, un impact contenu malgré des scans lourds
Pour évaluer l’impact réel de la suite, nous avons observé son comportement sur un PC portable Windows 11 équipé d’un AMD Ryzen 7 3700U, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 500 Go, ainsi que sur un MacBook M1 doté de 8 Go de mémoire vive. Protection en temps réel activée, nous avons relevé l’usage processeur et mémoire hors scan, interface fermée, puis pendant une analyse approfondie. Plus que le score brut, c’est l’occupation de la machine pendant une journée de travail ordinaire qui nous intéressait.
Au repos, Bitdefender se montre discret côté processeur. Sur Windows, les processus visibles oscillent entre 0 et 0,2 % de CPU, sans activité réseau notable ni sollicitation disque marquée. L’empreinte mémoire tourne toutefois autour de 383 Mo, principalement portée par bdservicehost, chargé des services de protection et relevé à environ 306 Mo. Correct pour une suite aussi fournie, sans être vraiment léger.
Sur macOS, l’empreinte paraît plus contenue parmi les processus visibles dans le Moniteur d’activité. Interface fermée, Bitdefender VPN stagne autour de 0,1 % de CPU et 41,3 Mo de mémoire, tandis que l’agent reste à 0 % de CPU pour 6,4 Mo. La comparaison doit rester prudente, les deux systèmes ne présentant pas les processus de la même manière, mais la version Mac donne bien l’impression d’un ensemble plus ramassé.
En analyse approfondie, Bitdefender sollicite plus franchement les machines, sans les rendre pénibles à utiliser. Sur Windows, bdservicehost tourne le plus souvent autour de 12 à 15 % de CPU, avec des pointes à 30 %, tandis que le scanner antivirus évolue entre 8 et 12 %, sans dépasser 15 % dans nos relevés. Côté mémoire, le service principal se cale généralement autour de 470 Mo, avec quelques passages entre 700 et 720 Mo et un pic à 760 Mo. Les usages courants restent fluides, même si les ventilateurs se font entendre.
Sur macOS, le scan réveille surtout le service chargé de parcourir les fichiers, relevé autour de 57 à 60 % de CPU et entre 700 et 732 Mo de mémoire. Les chiffres montent nettement par rapport au repos, mais la machine ne donne jamais l’impression de peiner. La navigation garde sa fluidité, le passage d’une fenêtre à l’autre ne souffre d’aucune latence perceptible, et l’on pourrait presque oublier qu’une analyse complète tourne en arrière-plan.
Le scan approfondi s’est terminé en 3 heures et 52 minutes (!) sur Windows, après avoir analysé 3,7 millions (!!) de fichiers. Sur macOS, l’analyse s’est achevée en 43 minutes, après 1,4 million de fichiers analysés.
Bitdefender Central, une console de suivi plus qu’un centre de commande
L’administration ne passe pas par GravityZone, mais par Bitdefender Central, ce qui confirme le positionnement intermédiaire de la suite. Ultimate Small Business Security ne cherche pas à rejouer les codes d’un outil pensé pour une équipe IT, mais à proposer un espace plus guidé, plus proche des produits grand public de Bitdefender, capable de donner une vue d’ensemble sans exiger de bagage technique particulier.
Une fois le compte professionnel créé et les premiers appareils rattachés, la console révèle assez vite sa fonction réelle. Elle permet de visualiser l’état de l’abonnement, des membres, des machines protégées et des incidents journalisés. Sur la page dédiée aux appareils, chaque poste apparaît sous forme de carte, identifié par son système et son statut de protection, tandis que quelques filtres permettent de retrouver une machine protégée, à risque ou rattachée à une personne précise. C’est lisible, rapide à parcourir, assez visuel pour éviter l’effet tableur d’inventaire, mais plus limité si l’on espérait directement agir sur la configuration des postes.
Central propose bien une action à distance, à savoir le lancement d’une analyse antimalware depuis la fiche d’un appareil. Un ajout pertinent qui, dans notre cas, n’a toutefois pas abouti pendant le test.
Protection web, mails et actifs exposés, Bitdefender cible les risques du quotidien des TPE
Des protections tournées vers les arnaques
Pour une petite structure, la menace la plus probable n’a pas toujours l’aspect d’un malware très élaboré. Elle arrive souvent par un mail de facture, un faux lien de livraison, une pièce jointe trop pressée d’être ouverte, une page de connexion clonée ou un message qui tombe au bon moment pour pousser quelqu’un à cliquer. C’est sur ce terrain qu’Ultimate Small Business Security doit aussi faire ses preuves, parce qu’un bon moteur antivirus ne suffit pas si la suite laisse passer les arnaques qui circulent tous les jours dans les boîtes mail, les navigateurs et les messageries.
Sur Windows, Bitdefender couvre largement le sujet. Protection des mails, antispam, prévention des menaces en ligne, Scam Protection Pro, Advanced Threat Defense et remédiation des ransomwares composent un filet assez dense pour traiter les scénarios les plus courants, du lien frauduleux au comportement suspect sur la machine. Sur macOS, la présentation paraît plus ramassée, sans être dégarnie pour autant, avec Scam Protection Pro, la protection web, la protection des mails, la protection du chat pour les messageries et les fonctions anti-ransomware autour des fichiers sensibles.
Business Assets Exposure, le module qui parle aux petites structures
C’est sans doute l’un des ajouts les plus pertinents de cette version Small Business. Business Assets Exposure surveille les actifs professionnels associés à l’entreprise (adresses mail, cartes bancaires, comptes de réseaux sociaux) et recherche leur présence dans des fuites de données, des dumps ou des sources liées au dark web.
VPN Premium et SecurePass, pratiques sans jouer les outils administrés
Le pack inclut aussi Bitdefender VPN Premium et SecurePass, deux services déjà familiers dans l’écosystème grand public de l’éditeur. Le premier sécurise les connexions hors du réseau habituel, sans plafond de données, avec connexion rapide, choix du pays, protection automatique et blocage des traqueurs selon les plateformes.
Le second couvre la gestion des identifiants, avec stockage des mots de passe, génération d’accès solides, synchronisation entre appareils et remplissage automatique. Il répond aux usages les plus courants, sans prétendre remplacer un gestionnaire d’identifiants d’entreprise.
Il ne faut donc pas confondre ces services avec des outils business avancés. Le VPN ne devient pas une passerelle privée administrable depuis Central, et SecurePass ne transforme pas l’offre en plateforme de gouvernance des accès.
Prix et formules, un pack à calculer par équipe
Ultimate Small Business Security se décline en 4 formules, selon la taille de l’équipe et le volume d’appareils à couvrir.
- Pour 3 employés, l’abonnement coûte 11,89 €/mois ou 118,99 €/an. Il comprend 6 appareils, 6 adresses mail professionnelles surveillées et 1 serveur Windows.
- Pour 5 employés, l’abonnement passe à 16,79 €/mois ou 167,99 €/an. Il comprend 10 appareils, 10 adresses mail professionnelles surveillées et 2 serveurs Windows.
- Pour 10 employés, l’abonnement revient à 25,19 €/mois ou 251,99 €/an. Il comprend 20 appareils, 20 adresses mail professionnelles surveillées et 3 serveurs Windows.
- Pour 25 employés, l’abonnement atteint 50,39 €/mois ou 503,99 €/an. Il comprend 50 appareils, 50 adresses mail professionnelles surveillées et 5 serveurs Windows.
Toutes les souscriptions sont éligibles à une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours et bénéficient d’un support client disponible 24 h/24 et 7 j/7, par mail ou live chat.
L’avis de la rédaction sur Bitdefender Ultimate Small Business Security
Ultimate Small Business Security assume bien son rôle de trousseau de sécurité pour TPE. Bitdefender ne cherche pas à miniaturiser GravityZone ni à vendre une console endpoint à des structures qui n’ont souvent personne pour s’en occuper. L’éditeur rassemble plutôt ses outils les plus utiles au quotidien dans une offre plus cadrée qu’une suite familiale installée au cas par cas, portée par un moteur de détection très bien classé dans les tests indépendants. VPN illimité, SecurePass, surveillance des fuites de données, Business Assets Exposure, protection contre les arnaques et espace Central élargissent cette base sans transformer la sécurité en chantier permanent.
La contrepartie tient moins à un défaut qu’au format choisi. Il ne faut pas s’attendre à une vraie suite administrée. Central donne une vue d’ensemble et prévoit le lancement d’une analyse antimalware à distance, mais cette commande n’a pas fonctionné pendant notre test, tandis que les réglages restent largement locaux. Le VPN protège les connexions sans devenir un accès privé d’entreprise, la protection mail complète l’antivirus sans remplacer un service dédié aux boîtes professionnelles, et SecurePass conserve le profil d’un gestionnaire de mots de passe pratique plutôt que celui d’un coffre-fort d’entreprise. Pour une structure sans service IT, c’est sans doute ce qui rend l’offre accessible. Pour une organisation qui veut du reporting, du contrôle fin, des politiques par groupe ou un vrai pilotage de parc, GravityZone sera plus adapté.
- moodPas d'essai gratuit
- devices1 à 25 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsPas de contrôle parental
Bitdefender Ultimate Small Business Security coche les bonnes cases pour les TPE sans service IT. Installation guidée, moteur de détection solide, VPN illimité, protection contre les arnaques, surveillance des fuites et suivi Central composent un pack complet, facile à prendre en main. La suite ne remplace pas GravityZone et présente plusieurs limites côté pilotage, mais ce n’est pas son terrain. Pour sécuriser rapidement une petite équipe sans ouvrir un chantier technique, l’offre tient très bien sa promesse.
- Installation simple et guidée
- Couverture Windows, macOS, Android, iOS et Windows Server
- VPN illimité inclus
- Scam Protection Pro et Business Assets Exposure pertinents pour les TPE
- Support 24 h/24 et 7 j/7
- Console Bitdefender Central limitée côté actions à distance
- Réglages délégués aux applications locales
- VPN, SecurePass et protection mail utiles, mais moins complets que des services spécialisés