Samsung dévoile Q-Series, sa nouvelle gamme de barre son co-signée avec Harman/Kardon

Des barres de son à la technologie de pointe

Un rendu optimal pour le cinéma, les documentaires, les jeux vidéo...

Source : Samsung

Cette gamme, fruit d'une collaboration avec, propose quatre modèles distincts : les Q60R, Q70R, Q80R et Q80R. Avec cette dernière, la promesse d'un son optimal basé sur des technologies de pointe. Qu'il s'agisse de regarder un film, un journal télévisé ou jouer à un jeu vidéo, le rendu se veut le plus immersif possible grâce à un son tridimensionnel. Une application est également proposée, basée sur un assistant vocal.C'est en collaboration avec Harman/Kardon quepropose sa gamme 2019 «». Des barres de son proposant plusieurs technologies de pointe : des haut-parleurs verticaux et latéraux couplés à Acoustic Beam, une compatibilité DTS:X et Dolby Atmos.Grâce à 56 ouvertures, les modèles Q60R et Q70R proposent une totale immersion avec un son synchronisé aux images à l'écran. Samsung n'hésite pas à évoquer, tandis que les modèles Q80R et Q90R affichent des hauts-parleurs latéraux.Bien évidemment, l'autre intérêt réside dans le fait d'allier l'une des barres de son de Samsung avec ses fameux téléviseurs QLED à succès. Deux produits connectés qui pourront bénéficier d'un pilotage avec une unique télécommande. À noter que, Bixby (Samsung) et Alexa (Amazon) seront bientôt proposés.C'est à travers la fonctionque les barres de son Samsung pourront bénéficier d'un rendu optimal lorsque le spectateur regarde un film, un documentaire ou joue à un jeu vidéo. Dans le dernier cas, une immersion totale est promise. Il suffit de brancher sa console au téléviseur pour activer le mode Adaptive Sound.Une application est également livrée, appelée, permettant le pilotage des barres de son (avec un contrôle de voix via les assistants connectés cités précédemment). La connectivité se veut totale entre les barres de son « Q-Series » et les produits tech de la marque.