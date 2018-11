Polk Command Bar : une seconde barre de son commercialisée avec Amazon Alexa

© Polk

Une barre de son connectée haut de gamme

Dévoilée pour la première fois au CES 2018, laest à priori une barre de son des plus classiques. Elle embarque ainsi deux boomers ovales et deux tweeters de 160W. La barre est accompagnée d'un caisson sans-fil bass reflex de 16.5 cm avec un amplificateur de 100W. De quoi fournir du bon son !Mais que serait de nos jours un tel joujou sans un assistant vocal ? Tous les constructeurs se sont lancés sur cette tendance, Polk ne faisant pas exception. Sauf que cette fois-ci, le spécialiste de l'audio a, déjà bien représenté dans sa gamme Magnifi.La Command Bar est ainsi dotée d'une télécommande et de microphones permettant de communiquer avec l'IA d'Amazon. La barre de son se transforme alors en petite centrale domotique permettant de contrôler les appareils connectés du domicile. Comptezpour acquérir la nouvelle barre de son "intelligente" de Polk.