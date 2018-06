Sonos Beam : la nouvelle barre de son dévoilée

Sonos Beam, une barre de son pour consommateurs exigeants

Sonos Beam : le contrôle vocal sera de la partie

Modifié le 07/06/2018 à 17h18

La Sonos Beam , qui intégrera AirPlay 2 et pourra être contrôlée par la voix, sera disponible le 17 juillet 2018.Après la Playbar et la Playbase, voici la Sonos Beam ! La dernière nouveauté de la firme se distingue par son épaisseur particulièrement faible (quelques centimètres seulement, soit 60 % de la taille de la Playbar), pour une longueur de 65 cm. Positionnée devant une télévision ou accrochée sur un mur, cette barre de son doit fournir un son immersif, promet le fabricant. Sonos vante notamment la clarté des voix, la profondeur des basses et l'amplitude sonore que son produit devrait offrir.Le calibrage du son se fait avec Trueplay, l'outil maison permettant d'adapter le son de votre Beam aux caractéristiques uniques de la pièce. Une amélioration vocale (pour des dialogues limpides) et le mode nuit (pour égaliser les sons puissants et faibles afin de ne pas réveiller votre famille) sont également au programme.Mais l'intérêt de la Sonos Beam ne se résume pas à la qualité du son. Cette barre de son pourra être contrôlée par la voix, notamment via Amazon Alexa et Google Assistant. (Siri ne sera bien évidemment pas au rendez-vous, Apple ayant l'exclusivité sur son assitant vocal.) Pour capter ces commandes vocales même lorsque la télé marche, la Beam dispose de cinq microphones placées statégiquement sur tous les côtés.La Sonos Beam sera disponible dans le monde entier le 17 juillet au prix de 449 euros.