Des pirates s'amusent à faire passer le feu au vert, et c'est loin d'être nouveau

C'est à Hanovre, en Allemagne, que des pirates ont réussi à prendre le contrôle des feux de circulation de la ville en utilisant une faille logicielle et un peu de matériel. Pour réaliser leur piratage, ils n'ont eu besoin que d'un ordinateur portable, d'une radio et d'une antenne. Placés à proximité du feu de signalisation visé, il leur a suffi de quelques secondes pour modifier la couleur d'un feu et les conditions de trafic.

L'information est amusante, d'autant plus que le matériel employé et le fait de devoir se tenir à proximité d'un feu tricolore écarte d'emblée la possibilité d'une attaque coordonnée qui pourrait avoir des conséquences bien plus tragiques.

On estime aujourd'hui que 80 feux de signalisation sont concernés par cette faille et pourraient être attaqués sur la seule ville d'Hanovre.